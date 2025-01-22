رئيس الوزراء يبحث مع الأمين العام لتيار الخط الوطني تعزيز الأمن في البلاد

2025-01-22 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لتيار الخط الوطني عزيز الربيعي تعزيز الأمن في البلاد ومضي الحكومة بالخطط التنموية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، الأمين العام لتيار الخط الوطني عزيز الربيعي"، مبينا أنه "جرى، خلال اللقاء، البحث في الأوضاع العامة على المستوى الوطني والتطورات السياسية والاقتصادية، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي وفق مستهدفاته".وأضاف، أن "اللقاء شهد التباحث في شؤون تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد، وإسناد القوى الوطنية للأجهزة التنفيذية؛ من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، والمضي في خطط الحكومة التنموية، واستكمال البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية".