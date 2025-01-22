رئيسا مجلس القضاء الأعلى والبرلمان يناقشان القضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام

2025-01-22 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد-واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، القضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام.وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني".وأضاف، أن "القاضي زيدان بحث مع المشهداني التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية، فضلاً عن القضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام".