الحشد الشعبي: قتل 3 إرهابيين من عصابات “داعش” في صحراء الأنبار

2025-01-22 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، مقتل 3 إرهابيين من عناصر عصابات “داعش” الإرهابي في صحراء الأنبار.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوة من اللواء 57 ضمن قيادة عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، تمكنت من قتل 3 إرهابيين من عناصر فلول “داعش” الإرهابي في صحراء الأنبار".وأضاف البيان، أن " ذلك جاء خلال عملية أمنية نوعية في جنوب الرطبة عمق صحراء الأنبار بعد معلومات استخبارية، حيث تمكنت القوة من الاشتباك مع هذه المجموعة الإرهابية وقتلهم".وأوضحت الهيئة، أن "المجموعة الإرهابية كانت تقوم بعمليات خطف مستمرة تستهدف رعاة الأغنام والمزارعين، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الصحراوية والنائية".