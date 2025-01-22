بغداد وواشنطن تناقشان ملف مخيم الهول السوري

2025-01-22 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعناقشت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو والقائم بالأعمال الجديد للسفارة الأميركية لدى العراق دانيال روبنشتاين، اليوم الأربعاء، أوضاع النازحين والعائدين الى مناطقهم في العراق وملف مخيم الهول السوري.وقالت وزارة الهجرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، استقبلت القائم بالأعمال الجديد للسفارة الأميركية لدى العراق دانيال روبنشتاين والوفد المرافق له، في مقر الوزارة وسط بغداد".وأضافت، أن "الوزيرة قدمت التهاني لروبنشتاين بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة"، مشيرة الى ان "روبنشتاين اكد على عمق العلاقات العراقية - الأمريكية وضرورة تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة".وتابعت أن "الطرفين ناقشا أوضاع النازحين والعائدين وملف الاستقرار في مناطق العودة، وملف مخيم الهول السوري".