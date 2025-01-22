2025-01-22 20:18:05 - المصدر: ايشان

بعد ما مُرّر قانون العفو العام، في جلسة السلّة الواحدة، خرجت تأكيدات من مختصين بالقانون، على أن نور زهير، المتهم بسرقة الأمانات الضريبية، ورفاقه، سيشملهم العفو، مقابل تسديد ما بذمّتهم من أموال إلى الدولة، وقد تكون على شكل دفعات. تفاصيل القانون، أوضحها الخبير القانوني علي التميمي لـ “إيشان”، قائلاً، إن “العفو العام، اشترط تنازل […]

ظهرت المقالة “حوت الأمانات حرٌ طليق”.. قانونيون: العفو العام سيخرج نور زهير ورفاق الفساد من السجون أولاً على ايشان.



