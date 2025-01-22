رئيس الجمهورية يؤكد موقف العراق الداعم لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

2025-01-22 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، موقف العراق الداعم لوحدة الصف الليبي وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في مقر إقامته بدافوس، رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين، وتدعم مسارات التنمية فيها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".وأكد رئيس الجمهورية - بحسب البيان- موقف العراق الداعم لوحدة الصف الليبي وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها"، مشيرا إلى "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وصولا إلى تحقيق رؤية موحدة تستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة".وأوضح رشيد "أهمية مواصلة الجهود للابتعاد عن العنف وإيجاد حلول سلمية للخلافات القائمة والامتناع عن جميع أنواع التصعيد".وأشار رئيس الجمهورية إلى "ضرورة توسيع آفاق التعاون على المستويات السياسية والأمنية والثقافية والسياحية ومكافحة الإرهاب فضلا عن العمل على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي ونظيرتها الليبية".من جانبه أكد رئيس الوزراء الليبي - بحسب البيان- دعم ليبيا لـ"جهود تعزيز التعاون في القضايا التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي"، معربا عن "حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع العراق ودول المنطقة في المجالات الحيوية، سيما في قطاعات الصحة والبنى التحتية، تحقيقاً لمصالح الشعبين الشقيقين وتعزيزاً لروابط الأخوة بينهما".