وزير الخارجية يوجه دعوة إلى نظيره البرتغالي لزيارة العراق

2025-01-22 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجّه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، دعوة الى نظيره البرتغالي باولو رانغل لزيارة العراق.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى بوزير الخارجية البرتغالي، باولو رانغل، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يوم الأربعاء الموافق 22 كانون الثاني 2025".وأضاف البيان، أن "اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين العراق والبرتغال وسبل تطويرها، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي".وتابع، أن "الجانبين ناقشا آفاق التعاون في مجالي الطاقة والاستثمار، حيث شدد فؤاد حسين على أهمية توسيع الشراكات بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الحيوية. كما بحثا سبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، بما يسهم في تعزيز الروابط بين الشعبين".وواصل البيان، أن "اللقاء في جانب آخر، تناول تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أطلع حسين نظيره البرتغالي على آخر المستجدات في الساحتين العراقية والإقليمية".وأكد الوزير - بحسب البيان - "ضرورة تعزيز الحوار الدولي لدعم السلام والاستقرار في المنطقة"، داعيا الشركات البرتغالية إلى "المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في العراق"، مشيراً إلى "توفر بيئة استثمارية مشجعة وواعدة".وقدم الوزير دعوة رسمية لـ"نظيره البرتغالي لزيارة العراق"، مؤكداً "أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية والاطلاع عن كثب على التطورات الإيجابية التي يشهدها العراق".وحث على "إعادة افتتاح السفارة البرتغالية في بغداد"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".