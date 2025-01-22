رئيس الجمهورية لزيلينسكي: العراق مستعد للعمل على تقريب وجهات النظر بين أوكرانيا وروسيا

2025-01-22 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن العراق مستعد للعمل على تقريب وجهات النظر بين أوكرانيا وروسيا، فيما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بموقف العراق المحايد من النزاع الأوكراني الروسي.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد التقى، اليوم، في الكونغرس بدافوس، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ضمن إطار مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي".وأضافت، أنه "تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المفصلية على الساحتين الإقليمية والدولية".وأكد رئيس الجمهورية "موقف العراق الداعي إلى احترام سيادة الدول وضرورة حل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة"، موضحاً أن "لا رابح في النزاعات المسلحة والمنتصر فيها خاسر نتيجة لما تخلفها من خسائر في الأرواح والممتلكات".وشدد "على ضرورة استثمار الجهود الدولية الجادة لتسوية النزاع الروسي الأوكراني"، مشيرا الى أن "العراق يقف على مسافة واحدة من طرفي النزاع".وأكد "استعداد العراق للعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين".بدوره أعرب الرئيس الأوكراني عن "شكره لرئيس الجمهورية على موقف العراق المحايد من النزاع الأوكراني الروسي"، مؤكداً رغبة أوكرانيا لـ"تعزيز التعاون الثنائي وخاصة في القطاع الزراعي وتصدير ما يحتاجه العراق من المنتجات الزراعية الأوكرانية وبالأخص محاصيل الحنطة والقمح والشعير".