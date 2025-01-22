2025-01-22 21:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقدم النجم البرازيلي نيمار جونيور، بطلب رسمي للرحيل عن ناديه الحالي الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

النجم البالغ من العمر 32 عاماً، والذي لعب سابقًا لبرشلونة وباريس سان جيرمان، قضى فترة مليئة بالإصابات في السعودية، حيث لعب فقط سبع مباريات بسبب الإصابة.

وكان نيمار قد انتقل إلى الهلال في أغسطس 2023، بعد أن أصبح موضوع أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم عندما انضم إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في 2017 مقابل 220 مليون يورو (230 مليون دولار)، وفق تقارير صحفية.

لكن بعد شهرين من وصوله إلى الرياض، أصيب بتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى أثناء مشاركته مع البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، مما أبعده عن الملاعب لمدة عام.

وعانى بعدها من سلسلة إصابات في العضلات الخلفية والركبة أثناء محاولته العودة للمشاركة مع الهلال.

نيمار مرتبط بعقد مع نادي الهلال السعودي حتى يونيو، ولكنه يريد الرحيل حاليًا، وذلك بعد تصريحات المدرب جورجي جيسوس.

وقال مدرب الفريق، جيسوس، مؤخرًا: "لم يعد بإمكانه اللعب بالمستوى الذي اعتدنا عليه. الأمور أصبحت صعبة بالنسبة له، للأسف".

وقالت قناة الإخبارية السعودية اليوم الأربعاء، إن نيمار يجري محادثات لمغادرة ناديه إلى سانتوس البرازيلي.

وتشير تقارير في البرازيل إلى أن نادي سانتوس، النادي الذي تألق فيه نيمار في بداية مسيرته التي بدأت في التراجع، يجري محادثات لإعادته مجددًا.

ومع ذلك، يُفضل الهلال انتقالاً نهائياً بينما يفضل نيمار صفقة إعارة.

وقالت قناة "الإخبارية" إن إدارة الهلال لا تمانع رحيل البرازيلي نيمار إلى سانتوس البرازيلي وتشترط عدم تحملها أي أمور مالية تخص اللاعب في عقده المتبقي حتى حزيران/يونيو المقبل".

ومن المرجح أن تكون العودة إلى البرازيل الفرصة الأخيرة للاعب الذي يُعد الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 79 هدفًا في 128 مباراة.