4 انتصارات ومثلها تعادلات في دوري المحترفين لكرة الصالات

2025-01-22 21:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ جرت ثمان مواجهات في دوري المحترفين لكرة الصالات، مساء اليوم الأربعاء، ضمنمنافسات الجولة 17 من الدوري.

وأسفرتنتائج المباريات عن فوز فريق آليات الشرطة على مضيفه فريق المصافي بنتيجة 6-4، كمافاز فريق نفط البصرة على ضيفه الحشد الشعبي بنتيجة 5-3.

كذلكنجحت فريق الشرطة بالفوز على مضيفه الشباب البصري بنتيجة 4-2، وتمكن فريق دجلةالجامعة من الفوز على مضيفة الموارد المائية بنتيجة 4-1.

فيحين تعادل فريقا الدفاع الجوي وضيفه فريق أوروك إيجابيا بنتيجة 7-7، وكذلك تعادلفريقا الجيش مع ضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-2.

وأيضاًتعادل فريقا الشرقية مع ضيفه أمانة بغداد إيجابياً بنتيجة 1-1، وبنفس النتيجةانتهت مباراة غاز الجنوب مع ضيفه بلدية البصرة.