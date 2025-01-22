المشهداني لرئيس القضاء: تعديل قانون العفو لا يشمل الإرهابيين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين
التقى رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني ، اليوم الاربعاء ، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان .
و بحث اللقاء سبل تعزير العلاقة بين السلطتين التشريعية و القضائية وبما يضمن سيادة وتنفيذ القانون .
كما تناول اللقاء ايضا مناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين التي صوت عليها مجلس النواب ومنها قانون العفو العام والأحوال الشخصية والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ( البعث المنحل) .
واكد رئيس مجلس النواب ضرورة تنفيذ التعديل على قانون العفو بشكل فعال، و وضع آليات واضحة تضمن استفادة المشمولين لتعزيز الثقة بين المواطنين و الدولة و بما يحقق المصلحة العامة .
واضاف الرئيس المشهداني ان تعديل قانون العفو لا يشمل الارهابيين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين و لا تهاون مع سراق المال العام دون اعادة الاموال التي سرقوها .