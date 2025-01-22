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المشهداني لرئيس القضاء: تعديل قانون العفو لا يشمل الإرهابيين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين

المشهداني لرئيس القضاء: تعديل قانون العفو لا يشمل الإرهابيين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين
المشهداني لرئيس القضاء: تعديل قانون العفو لا يشمل الإرهابيين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين
2025-01-22 21:05:09 - المصدر: الفرات نيوز


التقى رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني  ، اليوم الاربعاء ، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان .
و بحث اللقاء سبل تعزير العلاقة بين السلطتين التشريعية و القضائية وبما يضمن سيادة وتنفيذ القانون .
كما تناول اللقاء ايضا مناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين التي صوت عليها مجلس النواب ومنها قانون العفو العام  والأحوال الشخصية والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ( البعث المنحل)  . 
واكد رئيس مجلس النواب ضرورة  تنفيذ  التعديل على قانون العفو بشكل فعال، و وضع آليات واضحة تضمن استفادة المشمولين لتعزيز الثقة بين المواطنين و الدولة  و بما يحقق المصلحة العامة .

واضاف الرئيس المشهداني  ان تعديل قانون العفو  لا يشمل الارهابيين  الذين تلطخت  أياديهم بدماء العراقيين و لا تهاون مع سراق المال العام دون اعادة الاموال التي سرقوها  .
 

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