باحث اقتصادي يعلق على انشاء الكويت ميناء مبارك: الأصعب على اقتصاد العراق

2025-01-22 21:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر علق الباحث في الشأن السياسي زياد الهاشمي، اليوم الاربعاء، على انشاء ميناء مبارك واصفه الاصعب على مستقبل الاقتصاد العراقي. وقال الهاشمي في تدوينة تابعتها “عراق اوبزيرفر”، انه “مع انشغال النظام السياسي في العراق بمستقبله بعد عودة ترامب، الكويت تطلق إنشاء ميناء مبارك، المشروع الأصعب على مستقبل الاقتصاد العراقي”. واضاف: “قررت الكويت البدء …

