مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير على طريق "الموت"

2025-01-22 21:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت مصادر طبية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، مصرع وإصابة سبعة أشخاص في حادث سير وقع على طريق كركوك-بغداد، قرب ناحية العظيم شمال محافظة ديالى.

وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مدنيًا لقي مصرعه، فيما أُصيب ستة آخرون، بينهم ثلاثة بحالة حرجة، إثر حادث سير ناجم عن السرعة العالية والتجاوز الخاطئ".

وأضافت أن "المصابين تم نقلهم إلى مركز صحي قريب لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي".

يُشار إلى أن طريق كركوك-بغداد يُعد من الطرق التي تشهد معدلات مرتفعة لحوادث السير، ما اسفر عن مصرع وإصابة المئات سنويًا، ويطلق عليه "طريق الموت".