السوداني يستقبل الربيعي لبحث التطورات الوطنية والتنموية

2025-01-22 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد /عراق اوبزيرفر استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الأمين العام لتيار الخط الوطني، عزيز الربيعي، في لقاء ركّز على الأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب استعراض التقدم في تنفيذ البرنامج الحكومي. وناقش الطرفان تعزيز الأمن والاستقرار ودور القوى الوطنية في دعم الأجهزة التنفيذية لتحقيق تطلعات المواطنين. كما تطرّق اللقاء إلى أهمية …

