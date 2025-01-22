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التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية في لقاء جمع القاضي زيدان بالمشهداني

التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية في لقاء جمع القاضي زيدان بالمشهداني
التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية في لقاء جمع القاضي زيدان بالمشهداني
2025-01-22 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحث رئيسا مجلس القضاء فائق زيدان ومجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن ” القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني”. وأضاف البيان، أن “الجانبين بحثا التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية، فضلا عن القضايا …

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التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية في لقاء جمع القاضي زيدان بالمشهداني

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