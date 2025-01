التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية في لقاء جمع القاضي زيدان بالمشهداني

2025-01-22 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحث رئيسا مجلس القضاء فائق زيدان ومجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن ” القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني”. وأضاف البيان، أن “الجانبين بحثا التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية، فضلا عن القضايا …

