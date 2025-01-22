2025-01-22 21:18:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، استعداد العراق لتقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا، خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما أشار إلى أن العراق يقف على مسافة واحدة من طرفي النزاع. وذكر بيان رئاسة الجمهورية الذي ورد لـ “إيشان”، أن رشيد التقى زيلينسكي “ضمن إطار مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وتمت خلال […]

ظهرت المقالة العراق يعرض على أوكرانيا حل “مشكلتها” مع روسيا: مستعدون لتقريب وجهات النظر أولاً على ايشان.



