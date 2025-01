النائب علا الناشي تطالب بتثبيت العقود والأجور وفتح فرص عمل جديدة

2025-01-22 21:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكدت النائب عن محافظة ذي قار علا الناشي موقفها الرافض لتمرير القوانين بسلة واحدة، معتبرة أن هذه السياسة تصادر حق النواب بالاعتراض. ودعت في تصريح لها إلى اتخاذ خطوات جادة لإنصاف أبناء الجنوب والوسط الذين وصفتهم بـ”المضحين”، مشددة على أهمية التصويت على قانون الحـ..ـشــد الـ..ـشـ ـعبي وضمان...

