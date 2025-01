ميتا تضيف واتساب إلى مركز الحسابات الموحد

2025-01-22 21:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلنت شركة ميتا عن إضافة تطبيق واتساب إلى مركز الحسابات (Accounts Center)، المنصة الموحدة لإدارة حسابات المستخدمين على تطبيقات الشركة المختلفة التي تشمل حاليًا فيسبوك وإنستجرام وميتا كويست. وستتيح هذه الخطوة للمستخدمين إمكانية مشاركة الحالات والمنشورات بين منصات ميتا المختلفة، كما ستوفر خاصية تسجيل الدخول الموحد لحساب واتساب. وأكدت...

