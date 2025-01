2025-01-22 21:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: احتفلت جامعة سومر بتخرج دفعة جديدة من طلبتها تحت شعار “دفعة العلم والبناء”، للعام الدراسي 2023-2024، في حفل مركزي تخللته مراسم احتفالية مميزة. وأعلن رئيس الجامعة الدكتور عادل راضي الزرگاني، خلال الحفل عن إصدار الأمر الجامعي بمنح شهادة البكالوريوس لـ1600 طالب، مهنئا الخريجين وعائلاتهم على هذا الإنجاز...

The post بالصور: جامعة سومر تحتفي بتخرج 1600 طالب في حفل دفعة العلم والبناء appeared first on شبكة اخبار الناصرية.