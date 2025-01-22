ضبط قطع أثرية تعود لعصور قديمة في بابل

2025-01-22 22:15:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات في محافظة بابل، اليوم الأربعاء، عن ضبط قطع أثرية تعود لعصور قديمة.وقالت الوكالة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استمراراً للجهود التي تبذلها وكالة الاستخبارات للحفاظ على الإرث الحضاري للبلاد فقد رصدت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بابل معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته قطع أثرية يروم بيعها".وأضافت، "تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص ومتابعته ميدانياً وفنياً وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود اثناء عملية البيع"، مشيرا الى أنه "خلال التحقيق معه اعترف صراحةً عن قيامه بحيازة هذه القطع الأثرية لغرض المتاجرة بها بعد الحصول عليها بطرق غير قانونية".