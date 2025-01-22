المجلس الوزاري يناقش الإجراءات المتخذة لتأمين زيارة استشهاد الإمام الكاظم (ع)

2025-01-22 22:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الإجراءات المتخذة لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، وضمان توفير الأجواء الآمنة للزائرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف، أن "الاجتماع شهد مناقشة الإجراءات المتخذة لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، وضمان توفير الأجواء الآمنة للزائرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم".وتابع، أنه "في محور آخر، جرى بحث التحصينات والجاهزية وانفتاح القطعات الأمنية على الشريط الحدودي مع دول الجوار".ووافق المجلس -بحسب البيان- على "استثناء وزارة الداخلية من ضوابط تنفيذ عقود التسليح وتجهيز المعدات والأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن مناقشة استكمال تسليم الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، مع استمرار عملية المتابعة للعمل الأمني والاستخباري ضمن توحيد الجهود في هذا الإطار، بما يحقق الأهداف المرسومة".وأكد المجلس على "أهمية العمل بنظام الفيزا الإلكترونية وفق ما معمول به في العديد من الدول".وأوضح، أن "الاجتماع ناقش ما عرض من قبل وزارة الهجرة والمهجرين بشأن استكمال ما يتعلق بعودة النازحين وفق السياقات المعتمدة، بالإضافة إلى مناقشة ملف مخيم الهول".