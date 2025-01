2025-01-22 22:15:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى تقدم النجم البرازيلي نيمار جونيور، بطلب رسمي للرحيل عن ناديه الحالي الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة. النجم البالغ من العمر 32 عاماً، والذي لعب سابقًا لبرشلونة وباريس سان جيرمان، قضى فترة مليئة بالإصابات في السعودية، حيث لعب فقط سبع مباريات بسبب الإصابة. وكان نيمار قد انتقل إلى الهلال في أغسطس 2023، بعد أن […]

