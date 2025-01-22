المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يستثني الداخلية من ضوابط عقود التسليح

2025-01-22 22:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، استثناء وزارةالداخلية من تنفيذ عقود التسليح وتجهيز المعدات والأجهزة الأمنية والعسكرية.

وقالالناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأساليوم الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله بحث مجمل الأوضاعالأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذالقرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وشهدالاجتماع "مناقشة الإجراءات المتخذة لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظمعليه السلام، وضمان توفير الأجواء الآمنة للزائرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم".

وفيمحور آخر، جرى بحث التحصينات والجاهزية وانفتاح القطعات الأمنية على الشريطالحدودي مع دول الجوار.

ووافقالمجلس على استثناء وزارة الداخلية من ضوابط تنفيذ عقود التسليح وتجهيز المعداتوالأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن مناقشة استكمال تسليم الملف الأمني من وزارةالدفاع إلى وزارة الداخلية، مع استمرار عملية المتابعة للعمل الأمني والاستخباريضمن توحيد الجهود في هذا الإطار، بما يحقق الأهداف المرسومة.

وأكدالمجلس أهمية العمل بنظام الفيزا الإلكترونية وفق ما معمول به في العديد من الدول.

وناقشالمجتمعون ما عرض من قبل وزارة الهجرة والمهجرين بشأن استكمال ما يتعلق بعودةالنازحين وفق السياقات المعتمدة، بالإضافة إلى مناقشة ملف مخيم الهول.