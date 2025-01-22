طقس العراق أيام الزيارة الرجبية.. تقرير مفصل للأنواء الجوية

2025-01-22 22:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصدالزلزالي العراقية، مساء اليوم الأربعاء، تقريراً بخصوص حالة الطقس في أيام زيارة ذكرىوفاة الإمام موسى الكاظم.

وقال القسم في التقرير الذي ورد لوكالة شفق نيوز عن الحالة الجوية في أيامالزيارة (الجمعة والسبت والأحد)، إنه "في عموم المدن يكون الطقس صحواً إلى غائمجزئي، مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من مدن جنوب البلاد وواسط وديالى نهارومساء الجمعة، وتنتهي الفرص مساء يوم السبت ونهار الأحد لهطول أمطار خفيفة في مدن جنوبالبلاد وتحديداً البصرة وميسان وذي قار".

وأضاف "أما الطقس في العاصمة بغداد فيكون صحواً إلى غائم جزئياً،والرياح مستقرة على الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة خفيفة لا تتجاوز 20 كم/ ساعة".

وأوضح، أن "الرياح على العموم شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلىمعتدلة تراوح سرعتها ما بين 10-25 كم/ بالساعة، ولا يوجد نشاط ملحوظ".

وعن درجات الحرارة، ذكر التقرير "تتراوح درجة الحرارة العظمى نهاراًفي العاصمة بغداد يومي السبت والأحد ما بين 18-19 درجة مئوية، والصغرى تتراوح ما بين7-9 درجة مئوية، والأجواء تميل للدفء نهاراً والبرودة خلال ساعات الليل والصباح".

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيي عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوسذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظاتالقريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.