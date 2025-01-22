توجيهات من وزير التربية لحماية المدارس

2025-01-22 22:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عدة توجيهات لحماية المدارس بعد تداول إشاعة عن تعرض مدرسة عثمان العبيدي التابعة إلى تربية الرصافة الأولى للحرق.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "ننفي تعرض مدرسة عثمان العبيدي التابعة إلى تربية الرصافة الأولى للحرق بعد تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط توجيهات الوزير إلى المديريات العامة والمؤسسات التربوية كافة بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكات الدولة والحفاظ على مجهود الطلبة الدراسي".

وأضافت إن "وزير التربية ألزم الإدارات المدرسية بعمل جدول متابعة وخفارات يومي بالتنسيق مع الاشرافين والحراس الليليين وحفظ درجات الطلبة في أماكن آمنة ونسخها بعد إكمال فحص الدفاتر الامتحانية، إضافة الى ربط كاميرات المراقبة خلال 72 ساعة من الان تحسبا لحدوث اي طارئ لا سامح الله".

كما حذر الجبوري بحسب البيان "المتهاونين من تنفيذ التوجيهات أعلاه في حال تعرض المدرسة الى اي حادث في الايام المقبلة".