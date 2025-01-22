تعود لعصور قديمة.. ضبط قطع أثرية والقبض على حائزها في بابل

2025-01-22 22:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (22 كانون الثاني 2025)، عن ضبط قطع أثرية تعود لعصور تاريخية قديمة والقاء القبض على حائزها في محافظة بابل.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجـريمة المنظمة في محافظة بابل، تلقت معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته قطع أثرية يروم بيعها".

وأضاف "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص ومتابعته ميدانياً وفنياً والقاء القبض عليه بالجرم المشهود اثناء عملية البيع".

ونوه البيان الى، ان "هذه العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، ولدى التحقيق مع المتهم اعترف صراحةً عن قيامه بحيازة هذه القطع الأثرية لغرض المتاجرة بها بعد الحصول عليها بطرق غير قانونية".