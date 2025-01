بابل.. ضبط قطع أثرية تعود للعصور القديمة

2025-01-22 22:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بابل/ عراق اوبزيرفر أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات في محافظة بابل، اليوم الأربعاء، عن ضبط قطع أثرية تعود لعصور قديمة. وقالت الوكالة في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه “استمراراً للجهود التي تبذلها وكالة الاستخبارات للحفاظ على الإرث الحضاري للبلاد فقد رصدت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بابل معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته قطع …

