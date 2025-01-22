2025-01-22 22:36:04 - المصدر: ايشان

انتقدت البطريركية الكلدانية في العراق قرار حظر المشروبات الكحولية، معتبرةً إياه انتهاكًا للحرية الشخصية وتوجهًا غير عملي يؤدي إلى تشجيع السوق السوداء وتفاقم الإدمان على المخدرات. وأوضحت البطريركية في بيانها أن المشروبات الكحولية تُعد جزءًا من آداب المائدة في العديد من دول العالم، بما فيها بعض الدول العربية، داعيةً إلى تنظيم استخدامها بدلًا من منعها. […]

ظهرت المقالة ساكو: المشروبات الكحولية من آداب المائدة.. نطالب بالسماح بها في النوادي والمطاعم أولاً على ايشان.



