ابتداء من الليلة ولغاية الخميس .. أمطار في مدن العراق

2025-01-22 23:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع ‏المنبئ الجوي‏ لدى ‏الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي صادق عطية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، هطول امطار خلال اليومين المقبلين في عموم البلاد.

وقال عطية في ايضاح تلقته، "بغداد اليوم"، ان "حالة عدم استقرار ضعيفة نسبيا تؤثر في مدن البلاد على اثرها ستهطل زخات أمطار متفرقة غير مستمرة متوقعة خلال هذه الليلة واليومين المقبلين لا تشمل كافة المدن".

وأكد ان "الليلة ولغاية صباح الخميس يتوقع هطول زخات خفيفة في مناطق غرب وجنوب غرب البلاد".

وأشار الى انه "خلال نهار الخميس متوقع هطول خفيف في مناطق من مدن جنوب ووسط البلاد تنتهي خلال المساء، ثم تتحسن فرص مدن الشمال خلال ساعات مساء وليل الخميس".



