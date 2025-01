جلسة "القوانين الجدلية" تحت مطرقة الاتحادية.. نواب "غاضبون": لم يكن هناك تصويت!

2025-01-22 23:15:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى اكد عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، اليوم الاربعاء، ان القوانين الجدلية لم يصوت عليها، فيما اشار الى ان نوباً سيطعنون في الجلسة. وقال الكلابي في حديث لـ(المدى)، انه "في سابقة خطيرة يشهدها مجلس النواب وبضرب حقيقي لمنهجية الدستور والقانون والنظام الداخلي تم التصويت بطريقة مخالفة جذرية للقانون على ثلاث قوانين جدلية". وأضاف، أننا […]

