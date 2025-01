المجلس الوزاري برئاسة السوداني يوجه بضمان توفير الأجواء الآمنة للزائرين

2025-01-22 23:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه المجلس الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، بضمان توفير الأجواء الآمنة للزائرين. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني”، لافتاً إلى أن “الاجتماع جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة …

