التربية تنفي خبر تعرض إحدى مدارس الرصافة في بغداد إلى الحرق

2025-01-22 23:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، خبر تعرض إحدى مدارس الرصافة في بغداد إلى الحرق، فيما اكدت إلزام الإدارات بربط كاميرات المراقبة. وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه “لا صحة لتعرض مدرسة عثمان العبيدي التابعة إلى تربية الرصافة الأولى للحرق بعد تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي”. وأضاف …

