هل سيتعلق الكرد بأستار ترامب لحل مشاكلهم مع بغداد؟

2025-01-22 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، بخصوص "تعويل" الكرد على الرئيس الأمريكي الجديد لحل القضايا العالقة مع بغداد.

وقال قاسم لـ "بغداد اليوم" إن "إقليم كردستان يلتزم مع ما تقره السياسة الخارجية للحكومة العراقية في المرحلة المقبلة".

وأضاف أنه "لدينا علاقات واسعة مع الولايات المتحدة ورحبنا بمجئ ترامب، ونأمل أن يكون وصوله للسلطة عامل استقرار للعراق، وأمريكا كان لها دورا إيجابيا في حل الكثير من الخلافات، ولعب دور الوساطة بين بغداد وأربيل، ولكن مشاكلنا داخلية، وتحتاج إلى الإلتزام بالدستور".

من ناحيته، كشف المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، عن موعد التفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق واتخاذ إجراءات بخصوص بعض ملفاته الداخلية.

وقال الطائي لـ "بغداد اليوم" الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، إن "ترامب بما لا يقبل الشك سوف يكون له تدخل بشؤون العراق الداخلية خاصة المتعلقة بالشأن الأمني والفصائل المسلحة وكذلك الوجود الامريكي"، مشيرا الى أن "ترامب سيكون رافضا لأي انسحاب خلال المرحلة القادمة".

وأضاف، أن "التفاتة ترامب نحو الملف العراقي سيكون بعد ما يقارب اربعة أشهر، فهو يريد في بداية ولايته الأهتمام بالملفات الداخلية للولايات المتحدة وكذلك الحرب الروسية- الاوكرانية، بعد ذلك سيكون لادارة ترامب دورا في رسم الكثير من القضايا العراقية الداخلية عبر استخدام ورقة العقوبات الاقتصادية".

وما أن جلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تنصيبه بوقت قصير، على مكتبه في البيت الأبيض، وقع سلسة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات، تتعلق بالهجرة والعفو الجنائي ومجتمع "الميم" والانسحاب من اتفاقيات دولية والتراجع عن قرارات سابقة لبايدن.