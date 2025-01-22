القبض على متهم يقوم بابتزاز المواطنين في كركوك

2025-01-22 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن إلقاء القبض على متهم يقوم بقضايا ابتزاز للمواطنين في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه: "وفقا لمعلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المكثفة وبعد ورود مناشدة من قبل أحد المواطنين، فقد تمكنت مفارز مديرية أمن الأفراد في وزارة الداخلية بمحافظة كركوك من القاء القبض على متهم ينتحل صفة منتسب في احدى الأجهزة الأمنية، قام بابتزاز احد المواطنين بمبالغ مالية".

وأضاف البيان انه "تم عرض أوراق تحقيق المتهم على قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي".



