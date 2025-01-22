غاز الشمال يتعاقد من مدرب ولاعب جديدين

2025-01-22 23:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي غاز الشمال في محافظة كركوك، مساء الأربعاء، تعاقدها مع المدرب "ره وند عبد الخالق" لتدريب فريقها الكروي المشارك في الدوري العراقي الممتاز.

وقال مسؤول اعلام النادي مراد البزاز، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة نادي غاز الشمال وقعت مساء اليوم، عقداً مع المدرب ره وند عبد الخالق، لتدريب فريقها الكروي المشارك في الدوري الممتاز وأن تسمية المدرب تأتي بعد سلسلة لقاءات للوصول إلى صيغة نهائية للتعاقد معه".

وأضاف المسؤول، أن "إدارة النادي تسعى من خلال التعاقد مع المدرب الجديد الى رفع المستوى الفني والتدريبي للاعبي فريق غاز الشمال، وتحقيق نتائج متميزة في بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم".

وأشار إلى أن "إدارة النادي تعاقدت أيضاً ووقعت عقدا مع اللاعب كوسرت بايز، قادما من فريق ديالى الكروي، لدعم صفوف النادي بلاعبين مميزين ورفع المستوى التهديفي لفريق غاز الشمال".