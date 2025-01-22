إيران تزاحم "طماطم الزبير" والبصرة ترد (وثيقة)

2025-01-22 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبر عدد من مزارعي قضاء الزبير غربي محافظة البصرة أقصى جنوبالعراق، يوم الأربعاء، عن استهجانهم من الاستمرار باستيراد الطماطم الإيرانية رغم وفرتهامحلياً وسدها لحاجة السوق لأشهر، حسب ما أعلنت عنه مديرية زراعة البصرة.

وقال مدير زراعة البصرة، هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "موسم تسويقالطماطم مستمر منذ أكثر من شهرين، ووصل لغاية اليوم إلى 63 ألف طن سوقت للأسواق المحليةبأسعار مناسبة، ووزارة الزراعة لديها روزنامة تراقب الأسعار، كما تنفذ جولات يوميةللأسواق ومراكز البيع المباشرة لمراقبة المنتجات المستوردة".

وتابع حسين، أن "الروزنامة تحدد وضع السوق والسماح ببعض المحاصيللدخولها من الدول المجاورة، ومحصول الطماطم زرع بمساحة 21 ألف دونم في الزبير، ومنالمتوقع إنتاج 700 ألف طن لتغطية كل المحافظات العراقية لفترة طويلة من الزمن، ولمنسجل أي محصول طماطم من الدول المجاورة أو المحافظات العراقية في الأسواق المحلية".

من جانبهم، كشف عدد من المزارعين، عن "تعرضهم للخسارة بعد انفاق مبالغتصل إلى 50 مليون دينار، حتى مع خفض سعر بيع صندوق الطماطم (13 كغم تقريباً) إلى10 آلاف دينار، (أي بيع الكيلو الواحد بحدود 750 دينار)، لكن رغم هذا لا يوجد إقبال،وقد ينخفض سعر الصندوق أكثر ويصل إلى 8 آلاف دينار بسبب الاستمرار في إدخال المحصولمن إيران وبيعه بأسعار أقل".

واعتبر المزارعون، خلال حديثهم للوكالة، أن "الحكومة العراقية تحاولأن تنهي الزراعة في البصرة وتعمل على تحويل المزارعين إلى عاطلين عن العمل ومديونينبعد أن خسروا ملايين الدنانير على مزارعهم، ونحن الآن في ذروة الانتاج خلال هذه الأشهرالثلاثة المقبلة، لذلك نطالب من المعنيين دعم المحاصيل الزراعية المحلية والفلاحينلا محاربتهم بأرزاقهم لإرضاء الدول المجاورة"، على حد قولهم.