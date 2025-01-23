2025-01-23 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقتحمت مهوش سليمان بور، عضو معهد زانست الثقافي الكوردي، عالم الشعر، الذي لطالما كان حكراً على الرجال.

ولدت سليمان، عام 1976 في مدينة كيلان غرب بمحافظة كرمانشاه الكوردية في إيران، وبدأت بقرض الشعر منذ نعومة أضفارها عندما كانت في الثالثة عشرة من العمر بتشجيع ودعم من معلمها واستاذها الشاعر البارز برويز بنفشي.

وفي عام 1995 انهت اختصاص اللغة والادب الفارسي في جامعة كوردستان، واكملت الماجستير والدكتوراه في الاختصاص ذاته.

وخلال دراسة الدكتوراه تعرفت على مدارس الاصالة والعريانيسم (نسبة الى الشاعر الكوردي الكبير بابا طاهر العريان) وبدعم وتعاون من الدكتور آرش آذربيك وكتبت فيها، وتقرض الشعر الكوردي وقد غنى نحو سبعين مطربا قصائدها.

أعمالها باللغتين الفارسية والكوردية:

- الخريف مرتع العشق

- حشائش باهتة، اشعار كوردية

- افكر فيك قصائد كوردية كلاسيكية حديثة

- مهبان قصائد فارسية

- شهر كتابات خارج الارض ومدرسة اصالة الكلمات

- طلع البدر قصائد كوردية (اول كتاب كوردي في مدرسة اصالة الكلمة، شعر غزلي)

- الدهليز مجموعة جديدة من الاناشيد

المقالات العلمية في الخارج والداخل:

- دراسة صورة الحبيب في شعر وحشي بافقي للشاعر الهندي فيضي دكني وعرضه في جامعة عليكره الهندية،

- محاضرة عن الصفات الخضر والرمادية والشعرية والتطور، وغير الشعرية في كلستان غزل حسين منزوي وعرض في جامعة رشت،

- مدخل إلى تعريف المدرسة الرومانسية، مجلة أورمزد التربوية البحثية، العدد 22، خريف 2016،

- دراسة في المحتوى القصصي لاعمال غلام حسين ساعدي، مجلة أورمزد للأبحاث العدد 33 خريف 2016،

- نشر مقال في كتاب مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للغة الفارسية وآدابها في عهد أكبر شاه گوركاني والدولة الصفوية،

- مقال عن العمارة الدستورية في ثمانية كتب لسهراب سبهري مع مجموعة من أربعة كتب نشرت في شهر 2017 في جامعة الرازي،

- دراسة السمات الخضراء والشعرية والرمادية وغير الشعرية في كلستان وغزال حسين منزوي وتقديمها في جامعة رشت.

- الحديث عن مقتطفات من الشعر النسوي الحديث 2019، منشورات صنوبر.

ترجمة: وكالة شفق نيوز