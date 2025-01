2025-01-23 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن ذهب المعترضون على محمود المشهداني، رئيس البرلمان، إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف ما جرى في الجلسة الأخيرة التي شهدت تمرير "3 قوانين خلافية" دفعة واحدة.وأفاد النائب هادي السلامي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في دستورية الجلسة التي عقدت يوم أمس الأول الثلاثاء.ونشر السلامي، أمس، صورة مع زملائه النواب وهم أمام بوابة المحكمة الاتحادية.ويُفترض […]

