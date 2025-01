وفد كردستان ينهي زيارته إلى بغداد.. نتائج إيجابية حول الرواتب مرهونة بشروط

2025-01-23 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / سوزان طاهرأصبحت مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان من المشاكل التي تتجدد شهريا، وسط غياب الحلول، التي تنهي الأزمة من جذورها.ومنذ أشهر وأزمة رواتب إقليم كردستان تتصدر المشهد السياسي وحديث الشارع العراقي، والتي كشفت أبعاداً أكثر من كون القضية تتعلق بعجز راتب شهر واحد بل أصبحت رمزا للخلل في العلاقة بين الإقليم والمركز.وعادت الأزمة […]

