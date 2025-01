مركز دراسات: العراق يسعى للحفاظ على سيادته وأمنه في المنطقة

2025-01-23 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد تناول معهد، بروكينغز، الأميركي للدراسات في تقرير له تداعيات سقوط نظام الأسد في سوريا وتأثيره السياسي والأمني على العراق الذي حقق بعد عقدين من حروب وأزمات استقرارا كافيا لمواجهة تحديات اقتصادية وبيئية قائمة والشروع بخطط تنموية، مشيرا الى ان جانب الاستقرار الذي تم اكتسابه بصعوبة لا يمكن التفريط به في […]

