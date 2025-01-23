2025-01-23 00:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ منح الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم، اليوم الأربعاء، رسمياً، مدينة السليمانية، حق استضافة منافسات المرحلة الثانية من بطولة كأس القارة باللعبة عامي 2026 و2027.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، سعد محمود المشهداني لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع الاتحاد الآسيوي للعبة، الذي عقد اليوم عبر شبكة الإنترنت".

وأضاف أن "مدينة السليمانية بإقليم كوردستان فازت بملف استضافة النسختين المقبلتين من منافسات كأس آسيا للقوس والسهم عامي 2026 و2027".

وأشار إلى أن "سبع مدن قدمت ملفاتها لاستضافة المنافسات، هي بكين الصينية، ونيودلهي الهندية، وآستانا الكازاخستانية، وبالي الإندونيسية، والفجيرة الإماراتية، وبانكوك التايلاندية، واضافة الى السليمانية".