بورصة Bitget تدرج العملة الرمزية «ترامب ميم» الرسمية للتداول الفوري

2025-01-23 00:57:23 - المصدر: Bitget



فيكتوريا، سيشيل – يسعد Bitget، بورصة العملات الرقمية الرائدة وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، أن تعلن عن إدراج عملة ترامب وهي عملة ترامب الرسمية الوحيدة التي حظيت باهتمام عالمي. وبهذا الإدراج، تواصل Bitget تزويد المستخدمين بالوصول إلى الأصول الأكثر رواجًا وإبداعًا في سوق العملات الرقمية. وقد أصبح الإيداع لعملة ترامب متاحًا الآن وسيُتاح التداول الفوري لعملة TRUMP/USDT في 18 يناير 2025، الساعة 10:00 (بالتوقيت العالمي المُوحد).

يعتمد الشعار البصري لهذه العملة الرمزية على الصورة الأيقونية لدونالد ترامب المُلتقطة بتاريخ 13 يوليو 2024، عندما رفع يديه متحديًا بعد نجاته من محاولة لاغتياله وصاح بصرخة المعركة الرمزية قائلاً "قاتل". وقد أصبح هذا الحدث منذ ذلك الحين نقطة تجمع لمؤيدي العملة الرمزية يسلط الضوء على الأهمية الثقافية والعاطفية لعملة ترامب.

يبلغ إجمالي المعروض من «عملة ترامب» مليار رمز، مع معروض متداول أولي يبلغ 200 مليون رمز. ومن المقرر إطلاق الكمية المتبقية البالغة 800 مليون رمز تدريجيًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مما يضمن النمو المستدام واستقرار السوق. وترتبط ملكية عملة ترامب بكيانين وهما: شركة CIC Digital LLC وشركةFight Fight Fight LLC، وكلاهما تابع لمؤسسة ترامب، وهما معًا، يمتلكان 80% من إجمالي المعروض بموجب خطة إطلاق للعملة مدتها 3 سنوات.

أظهرت العملة الرمزية $TRUMP منذ إطلاقها في 18 يناير 2025 أداءً استثنائيًا في مجال عملات ميم الرمزية. وفي غضون ساعات من الإصدار الأولي لها، ارتفع سعر العملة الرمزية بنسبة تزيد عن 5000٪، مما دفع قيمتها السوقية إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 10 مليار دولار أمريكي. وقد تجاوزت القيمة السوقية لعملة $TRUMP مؤقتًا في ذروتها عملات ميم رمزية راسخة مثل عملتي SHIB و PEPE، مما يمثل علامة فارقة مهمة في منظومة العملات الرقمية وعملات الميم.

انطلاقًا من التزام Bitget بتقديم أحدث الاتجاهات والمشاريع التي يقودها المجتمع لمستخدميها، يُعد إدراج عملة ترامب خطوة لتوفير منصة تُمكّن المتحمسين من التداول والمشاركة بفعالية في منظومة DeFi الأوسع. وعلى الرغم من تسويق هذه العملة الرمزية باعتبارها عنصرًا جديدًا، إلا أنها تبرز التداخل المتزايد بين ثقافة العملات الرقمية وعملات الميم.

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نبذة عن Bitget

تأسست Bitget في عام 2018، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3. وتخدم بورصة Bitget أكثر من 45 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة ومنطقة، وهي ملتزمة بمساعدة المستخدمين على التداول بشكل أذكى من خلال ميزة التداول بالنسخ الرائدة وحلول التداول الأخرى، كما توفر إمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى سعر البيتكوين وسعر الإيثيريوم، وأسعار العملات المشفرة الأخرى. إن محفظة Bitget ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم BitKeep، هي محفظة عالمية متعددة السلاسل تقدم مجموعة شاملة من حلول وتقنيات Web3، بما في ذلك وظائف المحفظة، وتبادل الرموز، وسوق NFT، ومتصفح التطبيقات اللامركزية (DApp)، وغيرها.

تأتي منصة Bitget في طليعة المؤسسات التي تشجع على الإقبال على تداول العملات المشفرة من خلال الشراكات الاستراتيجية، مثل دورها كشريك العملات المشفرة الرسمي لأفضل دوري كرة قدم في العالم، الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا)، في سوق شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كونها شريكًا عالميًا للرياضيين الوطنيين الأتراك بوسي توسون تشاووش أوغلو (بطل العالم في المصارعة) وساميت جوموش (الحائز على الميدالية الذهبية في الملاكمة) وإلكين أيدين (لاعب المنتخب الوطني لكرة الطائرة)، لإلهام المجتمع العالمي لاحتضان مستقبل العملات المشفرة.

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