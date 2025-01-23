ريال مدريد يكتسح سالزبورغ بخماسية في دوري الأبطال

2025-01-23 01:45:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (5-1) خلال مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 7 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".وسجل لريال مدريد، رودريجو "هدفين" وفينيسيوس جونيور "هدفين" وكيليان مبابي بالدقائق (23، 34، 48، 55، و77).وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد ريد بول سالزبورج عند 3 نقاط في المركز ال34.