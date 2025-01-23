صحيفة عبرية: إسرائيل ستتسلم من “حماس” الجمعة أسماء 4 أسيرات تمهيدا لإطلاق سراحهن السبت المقبل ضمن بنود الاتفاق
2025-01-23 02:00:05 - المصدر: راي اليوم
زين خليل / الأناضول- قالت صحيفة عبرية، إن تل أبيب بصدد أن تتسلم من حركة حماس بعد غد الجمعة، أسماء 3 مجندات ومدنية إسرائيليات أسيرات بقطاع غزة، تمهيدا لإطلاق سراحهن السبت المقبل.
وأضافت “يديعوت أحرونوت” في تقرير الأربعاء، أنه من المقرر بعد ظهر السبت أن يتم تسليم الأسيرات الأربع المحتجزات بغزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومن ثم نقلهن إلى قوات الجيش الإسرائيلي.
وتتحدث الصحيفة عن توقعات بأن تكون الإسرائيلية أربيل يهود هي المدنية التي سيتم إطلاق سراحها.
وتابعت أنه من المقرر أيضا أن تتسلم إسرائيل السبت، القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية الـ 33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى.… [+]