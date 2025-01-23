ضعف الدولار وغموض سياسات ترامب يرفعان الذهب إلى ذروته

2025-01-23 08:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر تقريبا يوم الأربعاء، لتتداول عند أقل قليلا من ذروتها القياسية، بدعم من ضعف الدولار والافتقار إلى الوضوح بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسية، والتي يخشى المستثمرون أن تؤدي إلى حروب تجارية وزيادة تقلبات السوق.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2755.2 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:29 مساء بالتوقيت الشرقي (1629 بتوقيت جرينتش).

وكانت الأسعار عند أعلى مستوياتها منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول عندما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولارا.

واستقرت العقود الأمريكية للذهب على ارتفاع.

يأتي ذلك بعد تراجع مؤشر الدولار إلى أقل مستوى خلال أكثر من ثلاثة أسابيع في وقت سابق من تعاملات الأربعاء، مما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ترامب إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين في الأول من فبراير/شباط، وهو اليوم نفسه الذي قال فيه سابقا إن المكسيك وكندا قد تواجهان رسوما بنحو 25%.

وغالبا ما ينظر إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ولكن السياسات التي يقترحها ترامب تعتبر على نطاق واسع تضخمية، مما قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة ممتدة للسيطرة على ضغوط الأسعار المتزايدة.

واستقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 30.86 دولارا للأوقية، لكنها ظلت تحوم حول أعلى مستوى في شهر الذي سجلته في 16 يناير/كانون الثاني.