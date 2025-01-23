2025-01-23 09:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط عجلات دون الموديل معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبالتعاون مع مركز الكمرك، من ضبط 3 عجلات دون الموديل معدة للتهريب بعد ان تم التلاعب بأرقام شواصيها لغرض تهريبها".

وأشارت الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي مع الدوائر الساندة واحالة المضبوطات الى القضاء لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".