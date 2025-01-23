2025-01-23 09:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع تراجع أسعار النفطعالمياً.

وانخفضتأسعار خام البصرة الثقيل 1.18 دولاراً بما يعادل 1.51% ليصل إلى 76.84 دولاراً، كماتراجع سعر الخام المتوسط 1.18 أيضاً بما يعادل 1.45% ليصل إلى 80.09 دولاراً.

وتراجعتأسعار النفط العالمية بسبب عدم اليقين من تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحهاترامب على عدة دول على النمو الاقتصادي العالمي.

وسجلخام برنت اليوم 78.80 دولاراً بانخفاض بلغ 20 سنتاً أو ما يعادل 0.20% وانخفض خامتكساس الأمريكي 28 سنتاً إلى 75.26 دولاراً.