يوفنتوس يحسم صفقة مدافع تشيلسي

2025-01-23 09:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعبات يوفنتوس على بعد خطوة واحدة فقط من التعاقد مع أحد لاعبي تشيلسي، لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.اليوفي بحث هذا الشتاء عن ضم مدافع جديد، لتعويض الغيابات المريرة التي يعاني منها الفريق بعد إصابات خوان كابال وجليسون بريمر وغيابهم لفترة طويلة عن الملاعب.وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع تشيلسي على التوقيع مع ريناتو فيجا هذا الميركاتو.وأضاف "صيغة الصفقة ستكون إعارة جافة بقيمة خمسة ملايين يورو حتى شهر حزيران القادم، ولا يوجد خيار الشراء".ونوه "سيعود المدافع البرتغالي للبلوز بمجرد نهاية الموسم من أجل المشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية".