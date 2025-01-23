فينيسيوس يكرر انجاز الظاهرة رونالدو

2025-01-23 09:30:03 - المصدر: واع

متابعة – واعوصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، لإنجاز مميز خلال مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي ملعب سانتياجو برنابيو.وسجل فينيسيوس الهدفين الرابع والخامس للميرنجي في المباراة بالدقيقتين الخامسة والخمسين والسابعة والسبعين.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فينيسيوس وصل إلى الهدف رقم 101 مع ريال مدريد في جميع المسابقات، ليصبح ثاني لاعب برازيلي يصل إلى 100 هدف أو أكثر مع الفريق الملكي بعد الظاهرة رونالدو نازاريو 104 أهداف.وقال فينيسيوس بعد المباراة: "أنا سعيد جدًا بالوصول إلى هذا الإنجاز وآمل أن أتمكن من مواصلة تسجيل العديد من الأهداف. أريد أن أكون البرازيلي الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف هنا. أنا قريب من رونالدو نازاريو".