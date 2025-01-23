التربية تعلن جاهزيتها لاجراء الامتحانات التمهيدية

2025-01-23 09:36:04 - المصدر: المسرى

اكملت وزارة التربية الاستعدادات الخاصة باجراء الامتحانات التمهيديَّة للطلبة الخارجيين المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل. وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيّد، في تصريح طالعه المسرى، اليوم الخميس، أن”جميع الترتيبات اللوجستيَّة والفنيَّة قد اكتملتْ، بما في ذلك توفير القاعات المناسبة وتجهيزها، إضافةً إلى تأمين الكوادر المشرفة على الامتحانات”. ولفت الى أنّ”الاستعدادات تضمَّنتْ تهيئة القاعات واللجان الامتحانيَّة [...]